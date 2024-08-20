السعودية تؤكد أنها تسعى مع الجميع لدعم السودان ووقف الأعمال العدائية

الرياض - (د ب أ)

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية لدعم السودان ووقف الأعمال العدائية.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة، الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن " المجلس تابع مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وما تبذله المملكة من مساعٍ مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية؛ وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة والقانون الإنساني الدولي".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد في الخامس عشر من الشهر الحالي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة.

وفي 15 أغسطس الماضي صدر بيان مشترك عن السعودية والولايات المتحدة وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، جاء فيه "نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى والقانون الإنساني الدولي".

وحاولت السعودية والولايات المتحدة على مدى الأشهر المنصرمة جمع الفريقين في مفاوضات، تهدف إلى وقف إطلاق النار ومناقشة سبل للتوصل إلى حل سياسي من دون جدوى.