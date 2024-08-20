آيزنكوت: لم نحقق أي من أهداف الحرب ونتنياهو عارض الصفقة

وكالات

قال عضو مجلس الحرب المستقيل غادي آيزنكوت إنه بعد 11 شهرا على بدء الحرب لم "نحقق حتى الآن أيا من أهدافها، وكل رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل لصفقة وعارضها نتنياهو".

وفيما سبق نقل موقع والا العبري، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: لن ننسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس، أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس".



ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.

وأكدت مصادر مصرية، أن مصر رفضت مقترحات إسرائيلية للبقاء في محور فيلادلفيا ولو بعدد قليل، وأن إرسال قوات أجنبية إلى غزة لن يحدث وأمر غير قابل للنقاش.

وشددت المصادر على أن مصر تتمسك بتسليم معبر رفح للفلسطينيين، لافتة إلى أن القاهرة أكدت لوفد التفاوض الإسرائيلي رفضها أي رقابة لتل أبيب على محور فيلادلفيا.