إعلام عبري: تفجير تل أبيب احتوى متفجرات شديدة محلية الصنع

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب قبل يومين احتوى على مواد متفجرة شديدة ومن صنع محلي، ومن النوع الذي استخدم في عمليات انتحارية في انتفاضة القدس والأقصى.

وفيما سبق أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن إيران وحزب الله ربما يكونان وراء الهجوم في تل أبيب.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها وحركة الجهاد الإسلامي أمرتا بتنفيذ الهجوم، لكن السلطات الإسرائيلية غير متأكدة من ذلك نظرا لتعقيد القنبلة المستخدمة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوات الأمن تحقق في احتمال ارتباط إيران ووكيلها اللبناني حزب الله بمحاولة التفجير الذي وقع في تل أبيب يوم الأحد.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي إن المهاجم، وهو من سكان نابلس في الضفة الغربية، ربما تلقى توجيهات من إيران أو حزب الله.

ووفق قائد شرطة منطقة تل أبيب بيريتس عمار: "من المرجح أن القنبلة صُنعت في الضفة الغربية، كانت كبيرة وذات أهمية كبيرة ولو لم تنفجر في الخارج لكانت قد أصابت العديد من الأشخاص".وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية سار المنفذ حوالي كيلومتر واحد في جنوب تل أبيب قبل أن تنفجر العبوة الناسفة التي يبلغ وزنها 8 كيلوجرامات في حقيبته في منطقة غير مزدحمة، مما أدى إلى استشهاده وإصابة شخص آخر".

وأضافت أنه جرى تصوير المشتبه به وهو يحمل حقيبة ظهر وملابس طويلة قبل الانفجار مباشرة.