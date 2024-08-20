الخارجية الأمريكية: لن يكون لحماس أي دور في مستقبل قطاع غزة

وكالات

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، اليوم الثلاثاء، إنه "لن يكون هناك أي دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مستقبل قطاع غزة، والشعب الفلسطيني هو من يختار من يمثله في أي حكومة فلسطينية".



وأضاف وربيرج في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية" أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوصول إلى نهاية للحرب في قطاع غزة بأسرع وقت".



وأشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى أن "واشنطن قدمت مقترحًا جديدًا لسد الفجوات في المفاوضات"، كما شدد على أن "الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف مصر الأمنية".





