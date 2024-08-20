إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: لن يكون لحماس أي دور في مستقبل قطاع غزة

03:17 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

ساميويل وربيرج

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، اليوم الثلاثاء، إنه "لن يكون هناك أي دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مستقبل قطاع غزة، والشعب الفلسطيني هو من يختار من يمثله في أي حكومة فلسطينية".


وأضاف وربيرج في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية" أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوصول إلى نهاية للحرب في قطاع غزة بأسرع وقت".


وأشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى أن "واشنطن قدمت مقترحًا جديدًا لسد الفجوات في المفاوضات"، كما شدد على أن "الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف مصر الأمنية".



ساميويل وربيرج الخارجية الأمريكية قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بعد هيكلة الثانوية العامة.. المواد غير المضافة للمجموع لكل الشعب
* تراجع كبير في ودائع العرب قصيرة الأجل بمصر.. والمركزي يكشف السبب