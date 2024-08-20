الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما يتصدر فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الديمقراطي

شيكاغو - (د ب أ)

يخاطب الرئيس الأمريكي الـ 44 باراك أوباما، صاحب الشعبية الكبيرة في المشهد السياسي الديمقراطي، جمهور حزبه مساء اليوم الثلاثاء في مسقط رأسه مدينة شيكاغو.

ومن المتوقع أن يعرب عن تقديره للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس أثناء ولاية أوباما لمدة ثماني سنوات، وأن يستغل مهارته الخطابية المعهودة في منح تأييد ضخم للمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

وظل أوباما بعيدا عن الأنظار منذ ترك المنصب في يناير 2017. لكنه ظل شخصية عامة ذات شعبية كبيرة وأحد أقوى الأصوات في تيار اليسار السياسي.

وكان أوباما الذي تم انتخابه لأول مرة عام 2008 أول رئيس أمريكي في التاريخ من ذوي البشرة السمراء. وستكون هاريس، أول امرأة، وأول نائبة رئيس من ذوي البشرة السمراء ومن الأمريكيين ذوي الأصول الأسيوية، وستكون أول رئيسة للبيت الأبيض إذا تفوقت على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر.

يشار إلى أنه لم تتول أي امرأة منصب الرئيس في الولايات المتحدة من قبل.

ومن المقرر أيضا أن تدلي السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما خطابا مساء اليوم، وكذلك دوج إيمهوف زوج هاريس.