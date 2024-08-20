أستراليا تثمن دعم قطر لجهود تحقيق الأمن الإقليمي

وكالات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج.

وناقشا خلال الاجتماع علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وغيرها من القضايا.

وتحدث الجانبان خلال الاجتماع عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وآخر المستجدات في أفغانستان.

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية عن دعم بلادها لجهود الوساطة المشتركة الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما عبرت عن شكرها لقطر على جهودها في إعادة المواطنين الأستراليين العالقين أثناء جائحة كورونا عبر الخطوط الجوية القطرية، ودورها في إجلائهم أيضًا من أفغانستان وقطاع غزة.