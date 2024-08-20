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حزب الله اللبناني يقصف مقر فرقة إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

02:42 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقر الفرقة 146 الإسرائيلية في جعتون" بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

وقال حزب الله في بيان إن ذلك يأتي "ردًا على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين".‏

وكان حزب الله أعلن في بيان سابق أن "عناصره استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن بصليات مكثفة من الصواريخ، رداً على اعتداءات إسرائيل على منطقة البقاع شرق لبنان".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان ليل أمس الاثنين، أحد عناصرها من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان ، ليرتفع الذين سقطوا على طريق القدس إلى 445 قتيلا.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

حزب الله اللبناني قصف مقر فرقة إسرائيلية صواريخ الكاتيوشا
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