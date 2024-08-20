رئيس أركان جيش الاحتلال يكشف موعد استقالته

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سيستقيل من منصبه فور التوصّل لاتفاق وقف إطلاق نار مع حماس".



ووجه هاليفي انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب.



وأكد أكثر من مرة على وجود حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة تعيد الرهائن، وتحمل سابقا مسؤولية الفشل الأمني يوم 7 أكتوبر.



وتستمر محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة هذا الأسبوع، وسط مخاوف من عدم إمكانية إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق.