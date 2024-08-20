حماس تتهم الإدارة الأمريكية بالانحياز تجاه "مجرمي الحرب"

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء في مصر وقطر يعلمون أن الحركة تعاملت بإيجابية في كل مفاوضات وقف إطلاق النار، رغم سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى بشكل مستمر.

وأكدت حركة حماس، التزامها بما تم التوافق عليه مع الوسطاء في الـ2 من يوليو والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

ودعت حركة حماس، الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بقبول إعلان الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن.

كما طالبت حركة حماس، الإدارة الأمريكية للعدول عن ما وصفته بـ "الانحياز" لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أهالي القطاع.