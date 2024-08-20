إعلان

BBC

حماس تتهم الإدارة الأمريكية بالانحياز تجاه "مجرمي الحرب"

02:27 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء في مصر وقطر يعلمون أن الحركة تعاملت بإيجابية في كل مفاوضات وقف إطلاق النار، رغم سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى بشكل مستمر.

وأكدت حركة حماس، التزامها بما تم التوافق عليه مع الوسطاء في الـ2 من يوليو والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

ودعت حركة حماس، الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بقبول إعلان الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن.

كما طالبت حركة حماس، الإدارة الأمريكية للعدول عن ما وصفته بـ "الانحياز" لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أهالي القطاع.

نتنياهو حماس حركة حماس تبادل الأسرى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس أركان جيش الاحتلال يكشف موعد استقالته

إعلان

إعلان

* بعد هيكلة الثانوية العامة.. المواد غير المضافة للمجموع لكل الشعب
* تراجع كبير في ودائع العرب قصيرة الأجل بمصر.. والمركزي يكشف السبب