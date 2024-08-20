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وزير الخارجية العراقي: نتحرك داخليا وخارجيا لتفادي وضع بلادنا في موقف حرج

02:17 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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العراق - (أ ش أ)


قال وزير الخارجية العراقي،فؤاد حسين،إن حكومة بلاده تتحرك داخليا وخارجيا لتفادي وضع العراق في موقف حرج في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف حسين في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مباحثات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق مستمرة ولن تتوقف،لافتا إلى أن توترات المنطقة أجلت تحديد توقيت الانسحاب.
وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى أن حكومة بلاده والبرلمان يمتلكان قرار الحرب والسلم، معلنا عن نجاح بغداد في وقف رد واشنطن على قصف قاعدة عين الأسد.
وشدد على التزام العراق بحماية المستشارين والدبلوماسيين الأجانب، مبينا أن المستشارين الأمريكيين متواجدون في القواعد العراقية بناء على تفاهمات بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي العراق
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