حماس: التصريحات الأمريكية بشأن موقف الحركة من الاتفاق "مضللة"

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى قائلة، إنها تابعت بـ "استغراب واستهجان" شديدين تصريحات بايدن التي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصفت حركة حماس، تصريحات الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بـ "الادعاءات المضللة"، قائلة إنها لا تعكس حقيقة موقفها الحريص على الوصول إلى وقف العدوان.

وقالت حماس، إن تصريحات بايدن وبلينكن تأتي في إطار الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي والشراكة في العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، مضيفة أن التصريحات الأمريكية الأخيرة بمثابة ضوءا أخضر لحكومة "المتطرفين الصهاينة" لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأضافت حركة حماس، أن ما عرض عليها مؤخرا يشكل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف يوم 2 يوليو والمرتكز على إعلان بايدن نفسه.

وأشارت حماس، إلى مستجدات الاتفاق الأخيرة تعد استجابة ورضوخا أمريكيا لشروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة.