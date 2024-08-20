أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 601 ألف و800 جندي

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 601 ألف و800 جندي، بينهم 1330 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8518 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و16564 مركبة قتالية مدرعة و17156 نظام مدفعية و1166 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و926 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 367 طائرة حربية، و328 مروحية، و13864 طائرة مسيرة، و2438 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23142 من المركبات وخزانات الوقود، و2885 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.