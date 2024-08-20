ملياردير بريطاني ضمن قائمة المفقودين في غرق يخت قبالة صقلية

وكالات

خلال الساعات الماضية شهد قبالة سواحل صقلية، حالة طوارئ، إذ كثفت فرق البحث جهودها من أجل العثور على الملياردير البريطاني مايك لينش وابنته صاحبة الـ18 عامًا، و4 أشخاص أخرين، بعد اختفاهم إثر غرق يخت فاخر قرب سواحل صقلية.

وعندما كانت السفينة راسية على بعد 300 متر من ساحل صقلية، ضربتها عاصفة مائية وسط عواصف رعدية شديدة القرب من باليرمو في الساعة الـ5 صباحًا.

وغرق القارب البالغ طوله 56 مترًا، وكان يحمل 10 من أفراد الطاقم و12 راكبا بسرعة، ما تسبب في وفاة شخص حتى الآن، وجاري البحث عن المفقودين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن خفر السواحل تمكن من انتشال 15 شخصًا، من بينهم زوجة الملياردير البريطاني المفقود، مشيرة أن المفقودين يحملون الجنسيات البريطانية والأمريكية والكندية.

وقال فرانشيسكو فينوتو، المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية في صقلية: "يعتقدون أن الجثث يجب أن تكون هناك في القارب..لقد بحثنا طوال اليوم باستخدام المروحيات والقوارب، ولم نعثر على شيء. وهذا أمر غير منطقي، ففي ظل هذه الظروف كان ينبغي لنا أن نعثر على شيء بحلول الآن".

وكان لينش صاحب الـ59 عامًا وأب لطفلين، والذي أطلق عليه ذات يوم لقب "بيل جيتس" البريطاني وتقدر ثروته بنحو 852 مليون جنيه إسترليني، قد اصطحب عائلته وأصدقائه في رحلة بعد تبرئته من تهم الاحتيال.

ويشغل مايك لينش منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة البرمجيات "أوتونومي"، والذي تم تبرئته مؤخرًا من تهمة ارتكاب أكبر عملية احتيال على الإطلاق، في وادي السيليكون.

وانقلبت السفينة، التي بُنيت في عام 2008 وكانت تحتوي على صاري من الألومنيوم يبلغ طوله 75 مترا- وهو الأطول في العالم- أثناء الرياح العاتية بشكل لا يصدق، حيث ادعى شهود عيان أن ذلك حدث بسرعة كبيرة لدرجة أن السفينة بدت وكأنها اختفت للتو.