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باكستان ترفع حالة التأهب لمواجهة عدوى جدري القردة

01:00 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

فيروس جدري القرود

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باكستان - (أ ش أ)


أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، رفع حالة التأهب في جميع المطارات الدولية بمختلف أنحاء البلاد، لمواجهة عدوى جدري القردة، التي باتت تثير قلقا دوليا.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن الوزارة طلبت من الجهات المعنية في المطارات توفير أماكن لفحص الركاب وأفراد الطاقم عند الوصول، وأماكن أخرى لعزل الحالات المشتبه بها، إلى جانب الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية، من أجل الحد من خطر انتشار المرض داخل البلاد.
كانت السلطات الباكستانية قد رصدت حالة إصابة واحدة على الأقل بالسلالة الجديدة من فيروس جدري القردة، والتي تعد أكثر فتكا من تلك التي تفشت عام 2022، حيث تنتشر بسهولة أكثر ويمكن أن تنتقل بين الأطفال في المدارس.
وكان قد تم اكتشاف فيروس جدري القردة لأول مرة في عام 1958، وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية به في إفريقيا عام 1970.
جدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه الإنفلونزا.

هذا المحتوى من

Asha
جدري القردة باكستان وزارة الصحة الباكستانية
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