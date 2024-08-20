تايوان تجري تدريبات على إطلاق الصواريخ الدقيقة

تايبيه - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن تايوان أجرت، اليوم الثلاثاء، تدريبات على إطلاق الصواريخ، وسط مضايقات شبه يومية من قبل الطائرات الحربية والسفن الصينية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم إجراء التدريبات العسكرية السنوية الكبرى، التي أطلق عليها اسم "تدريب إطلاق الصواريخ الدقيقة من الجو والبحر"، صباح اليوم في قاعدة جيوبنج بمقاطعة بينجتونج جنوبي تايوان.

وذكرت الوكالة أن الهدف من التدريبات هو ردع جيش التحرير الشعبي الصيني وإظهار قدرة تايوان على الدفاع عن مناطقها البحرية وحماية الوطن.

وخلال التدريبات، تم إطلاق صاروخين أرض-جو طراز باتريوت 2 أمريكي الصنع وصاروخ أرض-جو مضاد للصواريخ الباليستية من طراز سكاي بو 3 تايواني الصنع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كافة الصواريخ أصابت الطائرات المسيرة المستهدفة بدقة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن هذا هو أول تدريب على إطلاق صواريخ دقيقة منذ تولى الرئيس لاي تشينج تي منصبه في مايو الماضي.

وزار وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو، اليوم، الموقع أيضا للإشراف على التدريبات.