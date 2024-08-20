إعلان

BBC

تايوان تجري تدريبات على إطلاق الصواريخ الدقيقة

12:50 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

تايوان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تايبيه - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن تايوان أجرت، اليوم الثلاثاء، تدريبات على إطلاق الصواريخ، وسط مضايقات شبه يومية من قبل الطائرات الحربية والسفن الصينية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم إجراء التدريبات العسكرية السنوية الكبرى، التي أطلق عليها اسم "تدريب إطلاق الصواريخ الدقيقة من الجو والبحر"، صباح اليوم في قاعدة جيوبنج بمقاطعة بينجتونج جنوبي تايوان.

وذكرت الوكالة أن الهدف من التدريبات هو ردع جيش التحرير الشعبي الصيني وإظهار قدرة تايوان على الدفاع عن مناطقها البحرية وحماية الوطن.

وخلال التدريبات، تم إطلاق صاروخين أرض-جو طراز باتريوت 2 أمريكي الصنع وصاروخ أرض-جو مضاد للصواريخ الباليستية من طراز سكاي بو 3 تايواني الصنع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كافة الصواريخ أصابت الطائرات المسيرة المستهدفة بدقة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن هذا هو أول تدريب على إطلاق صواريخ دقيقة منذ تولى الرئيس لاي تشينج تي منصبه في مايو الماضي.

وزار وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو، اليوم، الموقع أيضا للإشراف على التدريبات.

تايوان الصواريخ الدقيقة السفن الصينية تايبيه
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكونغو الديمقراطية تطلق خطة تصدي لجدري القردة بقيمة 49 مليون دولار

إعلان

إعلان

* بعد هيكلة الثانوية العامة.. المواد غير المضافة للمجموع لكل الشعب
* تراجع كبير في ودائع العرب قصيرة الأجل بمصر.. والمركزي يكشف السبب