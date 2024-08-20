باكستان تختبر بنجاح صاروخا باليستيا "أرض - أرض"

باكستان - (أ ش أ)

أجرت باكستان اليوم الثلاثاء تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي أرض - أرض (شاهين-2).

وذكر راديو "باكستان" أن الهدف من تجربة إطلاق الصاروخ يتمثل في تدريب القوات والتحقق من المعايير التقنية المختلفة بالإضافة إلى تقييم أداء الأنظمة الفرعية.. وقد شهد الإطلاق كبار الضباط من شعبة الخطط الاستراتيجية وقيادة القوات الاستراتيجية بالإضافة إلى علماء ومهندسين من المنظمات الاستراتيجية.

من جانبه، أعرب المدير العام لشعبة الخطط الاستراتيجية عن تقديره للبراعة الفنية والتفاني والالتزام من جانب العلماء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.. كما هنأ كل من رئيس باكستان "آصف علي زرداري" ورئيس الوزراء "شهباز شريف" ورئيس هيئة الأركان المشتركة، العلماء والمهندسين على هذا الإنجاز.