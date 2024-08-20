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فيديو| "إرهابي ومخرب".. إسرائيليون نازحون من الشمال يهاجمون بن غفير

11:58 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

هاجم إسرائيليون من شمال إسرائيل، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أثناء وجوده في محطة للوقود، إذ وصفوه بأنه "إرهابي ومخرب".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزوجته في محطة الوقود، عندما هاجمه نازحون من الشمال وبدأوا يصرخون: "إرهابي، إرهابي، أكرهك، إذهب بعيدا، أيها البائس نحن لا يمكننا العودة إلى المنزل في الوقت الذي تتجول فيه أنت هنا".

فيما صرخ آخرون: "أيها الإرهابي، اذهب إلى بيتك، اذهب بعيدا، اذهب بعيدا، أيها الإرهابي البائس، أنا أكرهك، أنت تدمر هذا البلد، إرهابي، إرهابي، إرهابي".

واشتهر بن غفير بأنه أحد اليمينيين المتطرفين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى قبل أن يصبح واحدا من أهم أعمدة الائتلاف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويستمر وزير الأمن القومي، البالغ من العمر 48 عامًا في مهاجمة كل من لا يتفق مع آراء القاعدة الانتخابية القومية الدينية المؤيدة للاستيطان التي تدعم حزبه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية).

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في 16 أكتوبر، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان، إذ تم إخلاء المستوطنات في شمال إسرائيل في ديسمبر الماضي خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله".

مع العلم أنه لا يزال أكثر من 100 ألف إسرائيلي مهجرين من منازلهم منذ بداية الحرب، وذلك بحكم أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

إيتمار بن غفير إسرائيل وزير الأمن القومي
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