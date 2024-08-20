مسؤولة أممية تؤكد أهمية دور الشباب في صنع القرار لتعزيز مستقبل أكثر عدالة واستدامة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أهمية الحاجة للمشاركة ذات المغزى من المنظمات الشبابية، مثل الكشافة، في صنع القرار لتعزيز مستقبل أكثر عدالة وسلاما واستدامة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، شددت المسؤولة الأممية ، خلال مشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين بالقاهرة بندوة تحت عنوان "عبر الأجيال" - على أهمية المزج بين الأفكار المبتكرة للشباب وحكمة وتجربة الجيل الأكبر عمرا؛ من أجل تطوير حلول أكثر شمولا للتحديات، وسلطت الضوء على توافق القيم بين المنظمة الأممية والحركة الكشفية.

وعلى هامش زيارتها للقاهرة، عقدت نائبة أمين عام الأمم المتحدة، اجتماعات ثنائية مع المسؤولين المصريين؛ لبحث فرص التعاون لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة وخاصة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والصراعات الجارية، كما شددت على الحاجة للمضي قدما على مسار ميثاق طموح من أجل المستقبل.

وخلال الزيارة، التقت أمينة محمد، كذلك فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر والمدراء الإقليميين، وزارت المسؤولة الأممية مناطق في دلتا النيل والساحل الشمالي لتفقد مشروع أممي يركز على حماية السواحل والحد من الفيضانات.