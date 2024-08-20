زلزالان متتاليان يضربان مقاطعة بارامولا الهندية

الهند - (أ ش أ)

ضرب زلزالان متتاليان بلغت شدتهما 4.9 درجة و4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء مقاطعة "بارامولا" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين وقع الزلزال الثاني على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت القناة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزالين.