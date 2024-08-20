زلزالان متتاليان يضربان مقاطعة بارامولا الهندية
الهند - (أ ش أ)
ضرب زلزالان متتاليان بلغت شدتهما 4.9 درجة و4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء مقاطعة "بارامولا" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين وقع الزلزال الثاني على عمق 10 كيلومترات.
وأشارت القناة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزالين.
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