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BBC

زلزالان متتاليان يضربان مقاطعة بارامولا الهندية

10:36 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

زلزال

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الهند - (أ ش أ)

ضرب زلزالان متتاليان بلغت شدتهما 4.9 درجة و4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء مقاطعة "بارامولا" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، في حين وقع الزلزال الثاني على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت القناة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزالين.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال مقاطعة بارامولا الهند
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