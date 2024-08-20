الأمم المتحدة: أكثر من ربع مليون شخص في السودان تأثروا بالأمطار والفيضانات

الأمم المتحدة - (أ ش أ)

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من ربع مليون شخص، أي حوالي 258 ألف شخص في 13 ولاية من ولايات السودان الـ 18 تأثروا منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي، ويشمل هذا ما يقرب من 119 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن (أوتشا) أكد أن السلطات السودانية وافقت على نقل 131 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية عبر الحدود من تشاد من خلال معبر أدري، الأمر الذي سيلبي احتياجات مئات الآلاف أثناء ذروة موسم الأمطار وبعدها، فضلا عن موسم الجفاف في أغسطس وسبتمبر.

وحذر المكتب الأممي من التأثير المدمر للأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء السودان.. مشيرا إلى أن الأمطار تحدث دمارا في مواقع النزوح، بما في ذلك مخيم أبو شوك، ومخيم زمزم حيث تم تأكيد ظروف المجاعة في وقت سابق من هذا الشهر. ويقع كلا المخيمين بالقرب من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الفيضانات تزيد من خطر تفشي الأمراض، مضيفا أن حالات الإصابة بالكوليرا بدأت في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن مئات الحالات. موضحا أن قرابة 12 من ولايات السودان تواجه تفشي أمراض متعددة في آن واحد، في وقت لم تعد تعمل ثلاثة أرباع مرافق الرعاية الصحية في المناطق الأكثر تضررا.