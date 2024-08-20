تسجيل 330 حالة إصابة بجدري القرود في جوما شرق الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية - (أ ش أ)

أعلن المستشار الصحي لمنظمة "ميدير"، المشاركة في مكافحة فيروس جدري القرود في الكونغو الديمقراطية، الطبيب بيير أوليفييه نجادجول تسجيل نحو 330 حالة إصابة بفيروس جدري القرود في مدينة جوما والمنطقة المحيطة بها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع شهر يونيو الماضي.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، في نشرته الإفريقية، أن نجادجول أعرب عن تخوفه من تفاقم الوضع الصحي في البلاد، لاسيما أن المرض ينتشر في مخيمات النازحين بمدينة جوما وأن 75 % من الإصابات لأطفال دون سن العاشرة.. موضحا أن مخيمات النازحين هي النقاط الساخنة للمرض حاليا.

وأشار نجادجول إلى أنه منذ بداية ظهور الفيروس في إقليم شمال كيفو، خضع 30 % فقط من المرضى الذين لم تكن قد ظهرت عليهم بعد أي أعراض لفحص للكشف عن إصابتهم بالمرض، وأرجع الطبيب السبب إلى ارتفاع ثمن الفحص الذي يبلغ 60 دولارا، مؤكدا أن الفحص أصبح ضروريا في الوقت الحالي نظرا لتفشي الفيروس في البلاد.