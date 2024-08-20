بايدن ينتقد ترامب لتقربه من بوتين ويعلن عن مقترح جديد للهدنة في غزة

وكالات

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة هامة خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، حيث أعلن عن عزمه العمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد بايدن أن كامالا هاريس ستكون الرئيسة السابعة والأربعين للولايات المتحدة، مشددًا على أنه لا يمكن لدونالد ترامب أن يكون قائدًا للقوات المسلحة الأمريكية.

وفي سياق متصل، انتقد بايدن ترامب لتقربه من ديكتاتور مثل فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن ترامب انحنى له خلال فترة حكمه.

كما أعلن بايدن عن تعزيز قوة حلف الناتو بضم عضويتي السويد وفنلندا، وتناول مقترحًا جديدًا للهدنة في غزة، مع التزامه بمد القطاع بالمساعدات وإعادة المحتجزين إلى منازلهم.