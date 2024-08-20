بايدن يدعو لانتخاب هاريس ويؤكد: الديمقراطية هي السبيل الوحيد لمستقبل أمريكا



وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي إلى التصويت للحرية والديمقراطية عبر انتخاب كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة، مشددًا على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لدفع البلاد نحو الأمام، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية. وأكد بايدن أنه لا يعتزم الترشح للرئاسة مجددًا، مشيرًا إلى أنه لا مكان للكراهية أو العنف السياسي في الولايات المتحدة، وأن الحزب سيواصل العمل من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف بايدن أن ٨١ مليون شخص صوتوا لصالح الديمقراطيين في انتخابات ٢٠٢٠ لإنقاذ الديمقراطية، مشيدًا بنجاح إدارته في مواجهة جائحة كورونا وتعزيز الاقتصاد الأمريكي ليصبح الأقوى عالميًا. وأكد أن الولايات المتحدة تقود العالم في العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى المبادرات القوية في مجال أشباه الموصلات وتحسين البنية التحتية لخدمة الأمريكيين لعقود طويلة.

وفي حديثه عن الرئيس السابق دونالد ترامب، اتهم بايدن ترامب بمحاولة دفع البلاد نحو الفشل ورفع معدلات الجريمة بنسبة 30% خلال فترة حكمه. وأشاد بايدن بجهود الديمقراطيين في خفض معدلات الجريمة إلى أدنى مستوى لها خلال ٥٠ عامًا، مؤكدًا على ضرورة الحد من استخدام الأسلحة.