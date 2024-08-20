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BBC

كلينتون: بايدن نموذج للعمل الوطني وعلينا دعم هاريس نحو البيت الأبيض

06:25 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون

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وكالات
أشادت هيلاري كلينتون بجهود الرئيس جو بايدن خلال كلمتها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، واصفة إياه بأنه نموذج للعمل الوطني وخدمة الأمة الأمريكية؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

كما دعت إلى دعم كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض، مؤكدة أنها تمتلك الرؤية والشخصية لقيادة البلاد نحو المستقبل.

وأضافت كلينتون أنها تشعر بالشرف لكونها أول امرأة تترشح للرئاسة في الانتخابات العامة عام ٢٠١٦، وتحدثت عن أهمية مواصلة العمل لتحقيق الإنجازات في المرحلة القادم

هيلاري كلينتون دعم هاريس نحو البيت الأبيض بايدن نموذج للعمل الوطني
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