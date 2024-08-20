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هيلاري كلينتون: ترامب هو أول مرشح رئاسي مدان جنائيًا وهاريس ستحمي الديمقراطية

06:22 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون

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وكالات

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أن دونالد ترامب هو أول مرشح رئاسي مدان في ٣٤ تهمة جنائية؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها،

كما أشادت بقدرات كامالا هاريس في الدفاع عن الديمقراطية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأكدت أنها تحترم محاربي البلاد القدامى وكل من يدافع عن الوطن. وأشارت كلينتون إلى اقتراب تحقيق الانتصار وتنحية ترامب عن الساحة السياسية.

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ترامب هو أول مرشح رئاسي مدان جنائيًا هاريس ستحمي الديمقراطية
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