4 شهداء في غارة جوية لجيش الاحتلال على سيارة شمال غربي رفح



وكالات



وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، استشهد ٤ فلسطينيين جراء غارة جوية نفذها الاحتلال على سيارة شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن الاحتلال أطلق قنابل إنارة في أجواء مدينة رفح، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين.

في وسط قطاع غزة، تعرض منزل في مخيم البريج لقصف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.

تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي الضفة الغربية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في بلدة جبع جنوبي جنين. وتشهد المنطقة مواجهات عنيفة تزامنًا مع العمليات العسكرية المتصاعدة للاحتلال في غزة والضفة.