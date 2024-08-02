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الخطوط الجوية التركية تؤجل رحلاتها إلى إيران

11:57 م الجمعة 02 أغسطس 2024

الخطوط الجوية التركية

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وكالات

أجلت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إيران الليلة بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بتعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب بسبب الضغط الكثيف من المسافرين، في ظل التوتر الأمني وإلغاء شركات طيران رحلاتها إلى إسرائيل وسعي الإسرائيليين للسفر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة والاشتباه في هجوم سيبراني.

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

الخطوط الجوية التركية تركيا تؤجل رحلاتها إلى إيران التوترات بين إسرائيل وإيران مطار بن غوريون بتل أبيب
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