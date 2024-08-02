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BBC

الأمم المتحدة: ينبغي وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات لغزة

10:57 م الجمعة 02 أغسطس 2024

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

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وكالات

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن هناك قلق إزاء تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض في غزة.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاحتياجات ضخمة في قطاع غزة والتحديات هائلة وينبغي إزالة كل العراقيل، موضحا أنه تم مواجهة الكثير من المشاكل والتحديات ونحتاج إلى إدخال المزيد من المساعدات لغزة.

وتابع فرحان حق، أنه ينبغي وقف إطلاق النار كي تتاح لنا الفرصة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

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