عائلات الأسرى: التسريبات عن مساعي نتنياهو بشأن الصفقة مخيفة

وكالات

وصفت عائلات الأسرى الإسرائيليين التسريبات عن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانسحاب من الصفقة بـ"المخيفة"، مشددة على أنها لن تسمح بإهمال الأسرى.

وطالبت العائلات فريق التفاوض والقادة الأمنيين بإطلاع الجمهور على من يعرقل الصفقة وذرائعه.

وذكرت أن وزير الدفاع يوآف غالانت أكد سابقا أن تل أبيب أضاعت الفرصة لإبرام صفقة.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن فريق المفاوضات سيغادر إلى القاهرة مساء السبت أو صباح الأحد القادم لاستئناف المباحثات.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين بفريق التفاوض قولهم، إن تقديرات قادة الأجهزة الأمنية تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير معني بإبرام صفقة تبادل، وذلك بعد إعلان مكتب رئاسة الوزراء أن الوفد المفاوض سيتجه للقاهرة غدا السبت أو الأحد.

كانت هيئة البث العبرية نقلت عن مصادر مقربة من نتنياهو، إنه كان ينوي إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت فور عودته من الولايات المتحدة، لكن الاغتيالات في بيروت وطهران هذا الأسبوع تؤخر خطته حالياً.

وأضافت المصادر، أن نتنياهو يفكر أيضا في إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك من أجل خلق وسيلة جديدة من الأمن الأعلى التي ستفي بأوامره.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن توترا كبيرا وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي.

وذكرت أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قال لنتنياهو خلال الاجتماع "نشعر أنك ترسلنا للتفاوض ثم تجري تغييرات على الخطوط العريضة للصفقة".

وقالت إن أحد المشاركين في الاجتماع اتهم نتنياهو بأن مقترحه بشأن محور نتساريم سيؤدي لفشل الصفقة.