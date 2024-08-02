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بعد اغتيال هنية.. الشاباك الإسرائيلي يصدر تحذيرا لنتنياهو ووزرائه

09:43 م الجمعة 02 أغسطس 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات

بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر بضاحية بيروت الجنوبية، أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) توجيهات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء بعدم التواجد بأماكن غير محصنة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أن البحرية الإسرائيلية استكملت في الأيام القليلة الماضية، وبنجاح اختباراً لنظام اعتراض إل.آر.إيه.دي بعيد المدى المصمم لصد عدد من التهديدات بما يشمل صواريخ كروز، حسب رويترز.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن الأربعاء، اغتيال إسماعيل هنية مع حارس شخصي له في مقر إقامته بطهران بعد حضوره احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان.

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن 8 مسؤولين تحدثت إليهم، بينهم إيرانيان، أن اغتيال هنية تم بعبوة ناسفة هُربت سراً إلى دار الضيافة في طهران، حيث كان يقيم.

اغتيال هنية إسماعيل هنية نتنياهو طوفان الأقصى
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