فريق التفاوض الإسرائيلي يغادر غدا أو الأحد للقاهرة

وكالات

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن فريق المفاوضات سيغادر إلى القاهرة مساء السبت أو صباح الأحد القادم لاستئناف المباحثات.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أكدت أن توترا كبيرا وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي.

وذكرت أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قال لنتنياهو خلال الاجتماع "نشعر أنك ترسلنا للتفاوض ثم تجري تغييرات على الخطوط العريضة للصفقة".

وقالت إن أحد المشاركين في الاجتماع اتهم نتنياهو بأن مقترحه بشأن محور نتساريم سيؤدي لفشل الصفقة.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مكالمة صعبة التوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة.

وأضاف الموقع، أن بايدن طالب نتنياهو بالتحرك فورا نحو اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتابع الموقع نقلا عن المسؤولين: "نشعر أن نتنياهو أبقى بايدن في الظلام بشأن خططه لتنفيذ الاغتيالات"، موضحا أن نتنياهو ترك انطباعا في واشنطن بأنه يستجيب لطلب بايدن بالتركيز على إبرام اتفاق.

وأكمل الموقع الأمريكي، أن بايدن أوضح خلال الاتصال أنه غير راض عن الاتجاه الذي اتخذه نتنياهو، موضحا أنه ناقش مع نتنياهو الاستعدادات العسكرية المشتركة للرد على هجمات إيران وحزب الله.

وأوضح أكسيوس، أن بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن ستساعد إسرائيل في إحباط أي هجوم إيراني، موضحا أنه أبلغ نتنياهو أنه لا يتوقع بعد ذلك المزيد من التصعيد من جانب إسرائيل.

وحذر بايدن نتنياهو من أنه إذا اختار التصعيد فلا يجب أن يعتمد على واشنطن لإنقاذه.