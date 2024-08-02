وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتغيير انتشار القوات الأمريكية بالمنطقة

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الوزير لويد أوستن سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع، أن لويد لم يقرر بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها، موضحة أن بأن الوزير أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أن التصعيد ليس حتميا، مشيرا إلى التزام واشنطن بتعزيز القوات الأميركية في المنطقة.

وأضاف أن واشنطن تتواصل مع شركائها في المنطقة لدعم الدفاع عن إسرائيل وضمان استمرار الشحن التجاري عبر البحر الأحمر.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مكالمة صعبة التوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة.

وأضاف الموقع، أن بايدن طالب نتنياهو بالتحرك فورا نحو اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتابع الموقع نقلا عن المسؤولين: "نشعر أن نتنياهو أبقى بايدن في الظلام بشأن خططه لتنفيذ الاغتيالات"، موضحا أن نتنياهو ترك انطباعا في واشنطن بأنه يستجيب لطلب بايدن بالتركيز على إبرام اتفاق.

وأكمل الموقع الأمريكي، أن بايدن أوضح خلال الاتصال أنه غير راض عن الاتجاه الذي اتخذه نتنياهو، موضحا أنه ناقش مع نتنياهو الاستعدادات العسكرية المشتركة للرد على هجمات إيران وحزب الله.

وأوضح أكسيوس، أن بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن ستساعد إسرائيل في إحباط أي هجوم إيراني، موضحا أنه أبلغ نتنياهو أنه لا يتوقع بعد ذلك المزيد من التصعيد من جانب إسرائيل.

وحذر بايدن نتنياهو من أنه إذا اختار التصعيد فلا يجب أن يعتمد على واشنطن لإنقاذه.