شركة طيران يونانية تلغي كل رحلاتها لإسرائيل

وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن شركة الطيران اليونانية إيجيان ألغت كل رحلاتها من إسرائيل في ظل التوترات الأخيرة وتوقع رد من إيران.

كانت صحيفة معاريف، ذكرت أن تايلند أوقفت مؤقتا إرسال آلاف العمال إلى إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم خطوط لوت الجوية البولندية قوله إن "شركة الطيران ألغت 8 رحلات إلى لبنان وإسرائيل بعد تحليل الوضع الأمني في المنطقة.

وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية هذا الأسبوع.