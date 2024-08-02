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الاحتلال يعتقل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى بعد نعيه هنية

06:15 م الجمعة 02 أغسطس 2024

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

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وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من منزله بالقدس بعد نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية.

كانت صحيفة معاريف ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا مع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بشبهة التحريض، عقب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وأبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي مستشارة الحكومة القضائية نيته سحب إقامة خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن الشرطة الإسرائيلية أوعزت بطلب بفتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة صبري بعد أن نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أثناء خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

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