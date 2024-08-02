بسبب يوم الغضب.. فرنسا تصدر قرارا مهما بشأن الجالية اليهودية لديها



وكالات

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من الشرطة تعزيز الأمن للجالية اليهودية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك بعد إعلان حماس "يوم الغضب" ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران.

وفي مذكرة قدمها وزير الداخلية الفرنسي للشرطة، إن هناك خطرًا حقيقيًا من قيام شخص ما باتخاذ إجراء، لا سيما بالنظر إلى وجود عدد من الإسرائيليين على الأراضي الفرنسية خلال أولمبياد باريس.

ودعت حماس اليوم، إلى أن هذا اليوم سيطلق عليه "يوم الغضب"، بالتزامن مع دفن زعيم الحركة إسماعيل هنية في قطر.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الإيراني إن التقارير التي تحدثت عن تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية غير دقيقة وتكهنات غير رسمية.

وانتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، تقارير إيرانية بشأن تفاصيل اغتيال هنية، بينما لم تصدر الجهات الرسمية والمعنية الايرانية أي معلومات أو تفاصيل بشأن الحادث.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن التقارير الموثوقة في هذا الشأن يتم نشرها فقط من جانب المؤسسات والجهات الرسمية الإيرانية.

كانت وكالة فارس للأنباء الإيرانية أكدت سابقا أن اغتيال هنية تم بقذيفة أصابت محل إقامته، وأدت إلى تدمير جزء من سقفه ونوافذه. وأضافت أن التحقيقات أكدت أن إسرائيل خططت ونفذت الاغتيال.