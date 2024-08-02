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BBC

أول تعليق من إيران حول تفاصيل اغتيال هنية

06:01 م الجمعة 02 أغسطس 2024

إيران

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وكالات

قال التلفزيون الإيراني إن التقارير التي تحدثت عن تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية غير دقيقة وتكهنات غير رسمية.

وانتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، تقارير إيرانية بشأن تفاصيل اغتيال هنية، بينما لم تصدر الجهات الرسمية والمعنية الايرانية أي معلومات أو تفاصيل بشأن الحادث.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن التقارير الموثوقة في هذا الشأن يتم نشرها فقط من جانب المؤسسات والجهات الرسمية الإيرانية.

كانت وكالة فارس للأنباء الإيرانية أكدت سابقا أن اغتيال هنية تم بقذيفة أصابت محل إقامته، وأدت إلى تدمير جزء من سقفه ونوافذه. وأضافت أن التحقيقات أكدت أن إسرائيل خططت ونفذت الاغتيال.

إيران اغتيال إسماعيل هنية حماس التلفزيون الإيراني تعليق من إيران حول اغتيال هنية
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