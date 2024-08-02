"حزب الله" يواصل استهداف مواقع إسرائيلية بقذائف ‌‏المدفعية

بيروت- (د ب أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانين منفصلين بعد ظهر اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا ‏موقع "بياض بليدا" الإسرائيلي بقذائف ‌‏المدفعية، كما استهدفوا موقع "المرج" الإسرائيلي ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم عدة مناطق في جنوب لبنان.

وقال بيان "حزب الله" إن عناصره ‌‌‌استهدفوا موقع بياض بليدا بقذائف ‌‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان ثان أعلن " حزب الله" أن استهدفوا موقع المرج ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا ‏موقع "الضهيرة" الإسرائيلي بالقذائف ‏المدفعية.

وقال بيان "حزب الله" إن عناصره استهدفوا انتشارا لجنود العدو في ‏موقع الضهيرة بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وأغارت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم على بلدة "رب ثلاثين" الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل الماضي أطراف عدة بلدات في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وكان "حزب اللّه" قد أعلن في بيان فجر اليوم الجمعة إن عناصره في وحدة الدفاع الجوي أطلقوا ليل أمس الخميس صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب ،مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل الماضي أطراف عدة بلدات في القطاع الأوسط في جنوب لبنان، كما قصفت جبلي "اللبونة" و"العلام" في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس، بكثافة في أجواء مناطق جنوب لبنان، وخصوصاً في أجواء قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق البالونات الحرارية وشن عددا من الغارات الوهمية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل ، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.





