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فيديو| جماعة يهودية تشارك في تشييع جثمان إسماعيل هنية بالدوحة

04:38 م الجمعة 02 أغسطس 2024

جماعة يهودية تشارك في تشييع جثمان إسماعيل هنية بال

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وكالات

انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاركة جماعة يهودية في تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، الذي دُفن في العاصمة القطرية الدوحة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، منهم مراسل "القناة "11 الإسرائيلية روعي كايس، مقطع فيديو قصيرًا لمشاركة جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية في جنازة هنية.

وتعني كلمة "ناطوري كارتا" حراس المدينة، هي كلمة آرامية الأصل، وتشير إلى حركة يهودية ترفض الصهيونية وتعارض وجود دولة إسرائيل.

ويقدر عدد المنتمين لهذه الحركة بعشرات الآلاف يعيش قرابة 5 آلاف منهم في القدس والبقية ينتشرون في دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا.

تم تأسيس تلك الحركة في عام 1935، والتي تطالب بإعادة الأرض التي استولت عليها إسرائيل للفلسطينيين بناءً على تفسير ديني يقضي أن محاولة السيطرة على هذه الأرض بالقوة "يخالف إرادة الله".

وينحدر معظم أتباع جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية من أصول مجرية وليتوانية، ولهم مواقف مؤيدة للفلسطينيين، مما يجعلهم عرضة للملاحقات المستمرة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر الحركة أن إسرائيل يجب رفضها باعتبار أن سكانها "يقبلون الديمقراطية"، بسبب التزام الحركة بالنصوص الدينية فقط ورفضها تبني الديمقراطية.

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