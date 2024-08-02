صبار وجهنمية وشمعدان.. محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

الأقصر - محمد محروس:



أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية داخل نطاق مدينة الأقصر لمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" والتى تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

واستهل محافظ الأقصر جولته الذى رافقه خلالها اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر بمتابعة أعمال رفع كفاءة وزيادة زراعة المسطحات الخضراء بكورنيش النيل بمنطقة مرحبا، حيث تم زراعة 250 شتلة متنوعة بحوض الزرع أمام ميدان مرحبا وعمل ممر من الرخام .

وأكد محافظ الأقصر على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

كما أوضح رئيس مدينة الأقصر أنه يتم زراعة عدة نباتات متنوعة منها 100 صبار أوفربيا و 100 النترا جامبو و15 جهنمية مقزمة و5 شمعدان بالإضافة إلى 5 صبار ايفري.

شارك بالجولة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وحسن عبده رئيس حي جنوب وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

