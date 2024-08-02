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BBC

البيت الأبيض: نعتقد أن وقف إطلاق النار بغزة ممكن حتى بعد اغتيال هنية

04:20 م الجمعة 02 أغسطس 2024

جون كيربي

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وكالات


قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي "ما زلنا نعتقد أن تحقيق وقف إطلاق النار أمر ممكن وأن المفاوضات ممكنة حتى بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية".


وأشار كيربي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة تواصل المحادثات مع نظرائها بما فيهم الإسرائيليين للتوصل لوقف لإطلاق النار لـ 6 أسابيع في قطاع غزة".

وأوضح المتحدث باسم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن "لا نعرف إذا كان ما شهدناه في المنطقة مؤخرًا سيؤثر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".


ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إلى أن "الولايات المتحدة تعيد باستمرار تقييم وضع قواتها بالشرق الأوسط، للتأكد من امتلاكها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وأضاف كيربي أنه "علينا التأكد من أننا نمتلك الموارد والقدرات المناسبة بالمنطقة ووزارة الدفاع تعمل على تحقيق ذلك".


جون كيربي البيت الأبيض مجلس الأمن القومي الأمريكي
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