دبلوماسي غربي: استمرار الحرب في غزة ستكون له عواقب لا تقدرها إسرائيل

وكالات

نقلت "القناة 12" العبرية، اليوم الجمعة، عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن "إسرائيل تدفن نفسها في غزة".

وأضاف المصدر أن "استمرار الحرب في قطاع غزة ستكون له عواقب لا تقدرها إسرائيل بشكل كامل، فهى لا تحسب التأثيرات على مكانتها ووضع مواطنيها".

وبدأت الحرب في قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر ومازالت مستمرة حتى الأن، حيث الوضع الإنساني صعب ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

ولم تفلح حتى اليوم كل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وعودة الأسرى المحتجزين.

وتعقد المشهد أكثر بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وسط تحليلات تتحدث عن عن عدم وجود نية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول إلى اتفاق.