إسرائيل تفتح الملاجئ في مناطق عدة تحسبًا لتهديدات إيران

وكالات



قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "السلطات الإسرائيلية فتحت الملاجئ بمناطق عدة في إسرائيل، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك"، اليوم الجمعة.



وذكرت الصحيفة العبرية أن السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من المناطق، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو.



وأوضحت معاريف أن فتح الملاجئ جاء استعدادًا لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.



كما تم إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل "نجمة داوود الحمراء"، وشمل تمرين آخر عمليات التبرع بالدم في حالات الطوارئ.



وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تشن إيران، بشكل مباشر أو عبر وكلائها في الشرق الأوسط، هجمات على إسرائيل.



والهجوم الإيراني سيكون ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فضلًا عن زعم جيش الاحتلال مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن "القادة العسكريين الإيرانيين يفكرون في هجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون على تجنب الضربات على أهداف مدنية".