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خطوط لوت الجوية البولندية تلغي 8 رحلات إلى لبنان وإسرائيل

02:29 م الجمعة 02 أغسطس 2024

خطوط لوت الجوية البولندية

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وكالات
نقلت وكالة الأنباء البولندية اليوم الجمعة،عن المتحدث باسم خطوط لوت الجوية البولندية قوله إن "شركة الطيران ألغت 8 رحلات إلى لبنان وإسرائيل بعد تحليل الوضع الأمني في المنطقة".
وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية هذا الأسبوع.

خطوط لوت الجوية البولندية إسرائيل لبنان
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