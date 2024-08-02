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BBC

مشاهد من تشييع جثمان إسماعيل هنية في قطر (صور+ فيديو)

02:24 م الجمعة 02 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

شُيع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر اليوم الجمعة، عقب اغتياله في طهران بضربة نُسبت إلى إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه أن "الضربة الوحيدة التي نُفذت في تلك الليلة في الشرق الأوسط هي التي استهدفت فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية".

وعصر الخميس وصل إلى الدوحة نعش هنية الذي اغتيل مع مرافقه الشخصي في مكان إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وقبيل ذلك، شاركت حشود ضخمة في مراسم شعبية لتشييعه صباح الخميس في العاصمة الإيرانية، حيث أمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي المصلّين في جنازة هنية في جامعة طهران، وحمل المشيّعون صور رئيس المكتب السياسي لحماس وأعلاماً فلسطينية.

وبعد الصلاة، بحضور الرجل الثاني في الحركة خليل الحيّة، حُمل النعش الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف قبل نقله إلى مقبرة لوسيل ليوارى الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس.

شارك في جنازة هنية أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية من خارج البلاد، بحسب قناة الجزيرة القطرية.

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وأعلنت إيران إرسال نائب الرئيس محمد رضا عارف، فيما أعلنت الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان وصل إلى الدوحة لحضور جنازة هنية، وقد "نقل تعازيه إلى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل"، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وجاء اغتيال زعيم حماس بعد ساعات فقط من قيام إسرائيل باغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في ضربة زادت المخاوف من توسع النزاع الدائر منذ نحو عشرة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتشهد حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان تبادلا للقصف بصورة شبه يومية مع حزب الله منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وتستضيف قطر المكتب السياسي لحماس منذ العام 2012.

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وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس إسرائيل بأنّ عليها انتظار "الردّ الآتي حتماً".

ولاحقا خلال الليل، أعلن حزب الله أنه أطلق "عشرات" الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على مقتل اربعة نازحين سوريين بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان ، في أول هجوم للحزب منذ مقتل شكر مساء الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي لاحقاً إن طائراته أغارت على "الموقع الذي أطلقت منه المقذوفات في منطقة ياطر" في جنوب لبنان، كما قصفت مدفعيته أهدافا في قريتي رميش ورامية.

وتعدّ عمليتا اغتيال هنية وشكر التطوّر الأكبر في سلسلة من الأحداث أشعلت التوترات الإقليمية على خلفية حرب غزة واستنفرت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

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وتوعّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إثر اغتيال هنية، بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل، معتبراً أن "من واجبنا الثأر لدماء" هنية.

وكان هنية توجه إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليمين الدستورية الثلاثاء. وبينما حمّلت إيران إسرائيل مسؤولية الاغتيال، رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على مقتله.

وأكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية الخميس "التزام" الولايات المتّحدة أمن إسرائيل في مواجهة "أيّ تهديدات من إيران"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

كما أعرب بايدن للصحافيين عن "قلقه الشديد" إزاء التصعيد في المنطقة مضيفا أن عمليتي الاغتيال "لم تساعدا" في خفض التوتر.

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