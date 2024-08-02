إقامة صلاة الغائب على الشهيد هنية في البرلمان الباكستاني

وكالات

أقيمت صلاة الغائب على الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في البرلمان الباكستاني.

صلاة الغائب على الشهيد #اسماعيل_هنية في البرلمان الباكستاني

pic.twitter.com/k6DZw0x4I2 — باكستان أولا (@The_BPakistan) August 2, 2024

وبدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مسجد محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

مشاهد من صلاة الجنازة على جثمان القائد الفلسطيني الكبير #إسماعيل_هنية في الدوحة .

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده الشيخ حمد بن خليفة يشاركان في الصلاة على جثمان الشهيد القائد إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان في مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة pic.twitter.com/Zw16iZ32xb — أنيس منصور (@anesmansory) August 2, 2024

وشارك في الصلاة على جثمان هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب أمير قطر تميم بن حمد آل ثان.

وتوافد الآلاف من المصلين إلى المسجد، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على رئيس المكتب السياسي لـ(حماس).

وأمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.