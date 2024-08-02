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إقامة صلاة الغائب على الشهيد هنية في البرلمان الباكستاني

01:49 م الجمعة 02 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

أقيمت صلاة الغائب على الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في البرلمان الباكستاني.

وبدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مسجد محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشارك في الصلاة على جثمان هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب أمير قطر تميم بن حمد آل ثان.

وتوافد الآلاف من المصلين إلى المسجد، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على رئيس المكتب السياسي لـ(حماس).

وأمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.

إسماعيل هنية حماس البرلمان الباكستاني الشهيد هنية
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