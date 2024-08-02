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BBC

إسرائيل تستدعي نائب سفير تركيا لديها بعد تنكيس السفارة علمها حدادا على هنية

01:15 م الجمعة 02 أغسطس 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه استدعى نائب السفير التركي بعد تنكيس السفارة التركية في تل أبيب علمها على خلفية اغتيال إسماعيل هنية.

وأضاف "إذا أراد ممثلوا السفارة الحداد، فعليهم الذهاب إلى تركيا والحداد مع أردوغان الذي يحتضن حركة حماس " وفق تعبيره.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، قد كتب عبر منصة إكس معلقا على خبر تنكيس السفارة التركية علمها في تل أبيب "ممثلو سفارة تركيا في إسرائيل مدعوون لإنزال العلم تمامًا والعودة إلى بلادهم. أمر مخزٍ".

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