إقامة صلاة الغائب في تركيا وتنكيس الأعلام حدادا على هنية

وكالات

قال مراسل الجزيرة في تركيا إن ولايات عدة في البلاد على رأسها إسطنبول وأنقرة ستشهد بعد صلاة الجمعة إقامة صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال إن صلاة الغائب ستقام في جامعي الفاتح وآيا صوفيا حيث يتوقع أن يحضرها عدد غفير من الناس.

ونُكّست الأعلام في تركيا اليوم حداداً على الشهيد هنية الذي اغتيل قبل يومين في العاصمة الإيرانية طهران.