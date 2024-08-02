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وزيرة الخارجية الألمانية: تبادل السجناء كان "معضلة حساسة للغاية"

12:42 م الجمعة 02 أغسطس 2024

وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك

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برلين- (د ب أ)

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تبادل السجناء بين روسيا وبيلاروس من جهة والعديد من الدول الغربية من جهة أخرى بأنه "معضلة حساسة للغاية".

وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "بي آر 24" الإذاعية الألمانية، في إشارة إلى الانتهاء المبكر لعقوبة سجن قاتل منحدر من روسيا: "لم يتخذ أحد في الحكومة الألمانية القرار بسهولة".

وتم إطلاق سراح الروسي فاديم كراسيكوف أمس الخميس في إطار تبادل السجناء. وقضت محكمة في برلين على الرجل بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد في عام 2021. وجاء في الحكم أنه في 23 أغسطس 2019 أطلق الروسي بتكليف من سلطات الدولة الروسية النار غدرا على مواطن جورجي من أصل شيشاني في برلين طلب الحماية في ألمانيا.

وذكرت بيربوك أن روسيا أطلقت في المقابل سراح شخصيات معارضة بارزة مثل فلاديمير كارا-مورسا، من بين آخرين. ووصفت بيربوك عملية اتخاذ القرار في التبادل بأنه "مسألة حساسة للغاية" تثير المشاعر بشدة وتتطلب إجراء نقاش. وتحدثت بيربوك بوجه عام عن "يوم انفراجة".

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