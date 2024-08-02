بايدن يطلب من نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس

نيويورك- (د ب أ)

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" مع تزايد إحباط البيت الأبيض بسبب استمرار الحرب في غزة.

وتحدث الزعيمان، اللذان توترت علاقتهما بسبب الصراع أمس الخميس.

وبينما تعهد بايدن بدعم إسرائيل ضد تجدد التهديدات من إيران وجماعات متحالفة معها، مثل حزب الله، قال إنه كان "مباشرا للغاية" مع نتنياهو، مع تفاقم التداعيات الإقليمية للحرب، التي مضى عليها الآن حوالي عشرة أشهر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال بايدن للصحفيين "لدينا الأساس لوقف إطلاق النار".

وأضاف "يجب عليه أن يتحرك بشأن هذا الأمر ويجب عليهم أن يتحركوا بشأن هذا الأمر"، مشيرا إلى أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكبير مفاوضي الجماعة "لم يساعد" في هذا الصدد.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات شديدة في أعقاب اغتيال هنية في طهران.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد اغتيال هنية " من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وسبق ذلك استهداف إسرائيل للقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهدد أمين عام الحزب حسن نصر الله أمس الخميس قائلا"على إسرائيل أن تنتظر الرد".





