فيديو| الآلاف يتوافدون للمشاركة بتشييع هنية في الدوحة

وكالات

بدأت حشود المصلين منذ الصباح الباكر التدفق إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية.

وتجري الاستعدادات في الدوحة لتشييع جثمان هنية بحضور شعبي ورسمي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وأمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.

أعداد ضخمة تتوافد على جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في #الدوحة #قطر للصلاة على فقيد #فلسطين و #القدس رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس الشهيد #اسماعيل_هنية ، وذلك بعد صلاة الجمعة .. pic.twitter.com/qs4snHp8Dc — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 2, 2024



